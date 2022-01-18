فاركو يعلن تشكيلته لمواجهة الزمالك في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجدي عبدالعاطي، مدرب فاركو، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك في لبطولة كأس الرابطة.

ويستضيف نادي فاركو نظيره الزمالك في الثانية والنصف ظهر الثلاثاء على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت تشكيلة فاركو على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: رامي صبري - عبد الله بكرى - أحمد عبد العزيز "مودي".

خط الوسط: أحمد الصغيري - عزمي غومه - محمود حمادة - سوكاري.

خط الهجوم: رزقي حمرون - وليد علي - عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود السيد - أحمد عوض - جابر كامل - أحمد البحراوي -محمود عماد - محمود جهاد - إسلام جمال - أحمد شريف - علي بهيج.