رئيس الإسماعيلي: قد نتعاقد مع لاعب من برشلونة.. وباهر ليس للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أن هناك احتمال لضم لاعب من برشلونة إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في حالة توافر مكان بالفريق.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال الكومي: "دعمنا الفريق بصفقات جيدة، ومازال هناك صفقات أخرى".

وأضاف: "أحد الوكلاء عرض علينا لاعب من بنفيكا، واحتمال نضم لاعب من برشلونة في حال توافر مكان بالفريق".

وتابع: "نشاهد مقاطع مسجلة للاعبين، ويتم عرضها على اللجنة الفنية للنادي، ثم ندرس احصائيات اللاعب وأهدافه عن طريق موقع (ترانسفير ماركت).

وعن اهتمام الأهلي والزمالك بضم باهر المحمدي لاعب الفريق، قال الكومي: "باهر ليس للبيع حتى لو عُرض علينا 50 مليون جنيه، جددنا عقد اللاعب ولا نية للتفريط فيه".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع أربعة لاعبين منذ بداية فترة الانتقالات الحالية وهم، كاراميلو ألجانزا، وسايكو كونتيه، وجان موريل بوي، ودييجو فيرناندو.