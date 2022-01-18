كيف علقت صحف إنجلترا على غياب صلاح عن جوائز ذا بيست؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أُسدل الستار على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست" للأفضل في العالم لعام 2021، وجاء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المرتبة الثالثة بين أفضل لاعبي العالم خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي.

وبين ممثلي 23 دولة عربية و62 ممن كان يحق لهم التصويت (القادة والمدربون والصحفيون)، اختار 21 فردًا محمد صلاح في المركز الأول الذي يمنح صاحبه 5 نقاط.

وغاب صلاح عن تشكيل الأفضل "فيفبرو"، فلم يتواجد من الأساس في القائمة المرشحة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.

صحف إنجلترا كان لها ردة فعل بعد تواجد صلاح في المركز الثالث.. نستعرضها خلال الآتي:

مانشستر إيفنينج

"كوميديا".. غضب جماهير ليفربول بسبب صلاح

ونقلت الصحيفة ردود فعل جماهير ليفربول بشأن استبعاد النجم المصري من تشكيل الأفضل في العالم وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت الصحيفة: "تشعر جماهير ليفربول بالغضب بعد اختيار كريستيانو رونالدو في تشكيل الأفضل في العالم لعام 2021 مع غياب صلاح".

وأضافت: "على الرغم من تواجد 4 لاعبين آخرين من الدوري الإنجليزي وهم نجولو كانتي وجورجينيو ثنائي تشيلسي، كيفين دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، إلا أن تواجد رونالدو هو من أزعج جماهير ليفربول".

ذا صن

"صلاح يغيب"

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن صلاح غاب عن تشكيل الأفضل في العالم على الرغم من أدائه المذهل وتميزه مع ليفربول.

وأضافت: "كان حفل توزيع الجوائز مخيبًا للآمال لصلاح -الموجود حاليًا في كأس الأمم الأفريقية- بعد أن حصل روبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العام".

وتناولت الصحيفة بعض التعليقات التي استنكرت تواجد صلاح بين أفضل 3 لاعبين في العالم وفي الوقت ذاته غاب عن تشكيل الأفضل.

"ليفاندوفيسكي الأفضل في العالم متغلبا على ميسي وصلاح"

وقالت "ذا صن" إن ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي متفوقا على الثنائي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ديلي ميل

"تشكيل غريب"

وأوضحت ديلي ميل أن تشكيل الأفضل في العالم أحدث جدلا لعدم تواجد محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الحاصل على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

كما لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن التشكيل ظهر بخطة غريبة، حيث ضمت رباعي في خط الهجوم مكون من إرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند"، كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد"، ليونيل ميسي "باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفيسكي "بايرن ميونيخ".

موقع ليفربول الرسمي

"صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم"

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "ظهر مهاجم ليفربول ومنتخب مصر في القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين للفوز بالجائزة ، إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي".

وأضاف: "وفي حفل توزيع الجوائز في زيورخ، تم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي ، مع ميسي في المركز الثاني وصلاح في المركز الثالث بعد استطلاع رأي مدربي وقادة منتخبات الرجال بجانب صحفيين ومشجعين بناءً على أدائهم بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021".