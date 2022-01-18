ميكيسوني يصل إلى القاهرة الثلاثاء.. ويخضع لمسحة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المسحة الطبية التي خضع لها لويس ميكيسوني جاءت سلبية.

وقال عبد الحفيظ، إن ميكيسوني سيصل إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده وسيخضع لمسحة طبية جديدة فور وصوله للاطمئنان على حالته الطبية.

واستأنف فريق الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس رابطة الأندية.

وتعادل الأهلي أمس الإثنين بنتيجة ١-١ أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.