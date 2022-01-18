تقارير تونسية: شكوك حول إصابة معلول بفيروس كورونا قبل مباراة جامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن شكوك حول إصابة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب تونس بفيروس كورونا، قبل مواجهة نسور قرطاج أمام جامبيا بكأس أمم أفريقيا.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة حاسمة أمام جامبيا، مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن هناك العديد من الشكوك تحوم داخل معسكر منتخب تونس حول إصابة الثلاثي أيمن دحمان وعلي معلول وغيلان الشعلالي بفيروس كورونا، في انتظار صدور نتائج تحاليل الـPCR التي خضع لها اللاعبون.

وأشارت إلى أن الثلاثي قد شارك يوم أمس الإثنين في أول حصة تدريبية للمنتخب التونسي استعدادا لمواجهة جامبيا.

يذكر أن 6 لاعبين من منتخب تونس كانوا قد أصيبوا في وقت سابق بفيروس كورونا، وهم كل من يوهان توزقار ومحمد دراقر وديلان برون وأسامة الحدادي وعصام الجبالي ونعيم السليتي.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، خلف جامبيا ومالي أصحاب المركزين الأول والثاني ولكل منهما 4 نقاط.