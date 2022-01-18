تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فاركو، التي تقام اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من البطولة.

الزمالك كان قد تعادل في مباراة الجولة الأولى من المسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي مع إنبي، في مواجهة انتهت سلبية بعد إهدار ركلة جزاء من كل فريق خلال أحداثها.

أما فاركو فتلقى خسارة في مباراته الأولى بالكأس حديثة العهد عندما سقط أمام سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة كانت أحداثها مثيرة، وانتهت بنتيجة أربعة أهداف لاثنين.

ويخوض الزمالك مبارياته في كأس الرابطة بعدد من لاعبي الفريق الأول المطعمين بمجموعة من الشباب، نظرًا للغيابات التي يعاني منها الفريق في ظل انضمام تسعة من لاعبيه للمشاركة في كأس أمم أفريقيا سواء مع مصر أو تونس وكذلك المغرب.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك أمام فاركو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمدعبدالغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: يوسف أوباما، محمد أوناجم، حسام أشرف.