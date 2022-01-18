الامارات | ظهور ميسي في جائزة أفضل لاعب يثير الجدل.. "غير مكترث ويرتدي فانيلة بيضاء" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ميسي في جائزة أفضل لاعب يثير الجدل.. "غير مكترث ويرتدي فانيلة بيضاء" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بطريقة غريبة خلال مشاركته في حفل جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست 2021" التي نظمها الاتحاد الدولي بكرة القدم "الفيفا"، (ليلة الاثنين) في سويسرا بتقنية البث الإفتراضي، حيث كان يرتدي فانيلة داخلية بيضاء بعيدا عن اللباس الرسمي وكأنه يوصل رسالة عدم اكتراثه بالجائزة.

ورصدت الكاميرا ميسي لبضع ثوان إلى جانب منافسيه، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ، اذا كان يرتدي لباس الجلوس في المنزل، ويضحك بطريقة طفولية ويحاول ضبط الكاميرا لأخذ أفضل زاوية رؤية.

ولحظة اعلان فوز ليفاندوفيسكي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، كانت علامات الدهشة مرسومة على وجه ميسي، لكن الكاميرا أُزحيت عنه بسرعة.

يذكر أن ميسي (34 عاما) حامل الرقم القياسي بالفوز بجائزة افضل لاعب في العالم (7 مرات في تاريخه)، ولديه سجل حافل بالجوائز الفردية على كافة الصعد المحلية والقارية والعالمية تتجاوز 150 لقباً، وهو ايضا رقم قياسي لم يسبقه اليه أحد في التاريخ.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بظهور ميسي في الحفل بتعليقات مختلفة في وصف شكله، فمنهم من اعتبره نوع من التواضع، واخرون ربطه بعدم اكتراثه بالجائزة بعد تشبعه بالالقاب والجوائز.

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