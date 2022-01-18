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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش نظيره السودانى غدا الأربعاء فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

موعد مباراة مصر والسودان فى أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر والسودان فى التاسعة مساء غدا الأربعاء المقبل باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

عبد المنعم بديلا للونش

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على الدفع بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بديلا لمحمود الونش فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الغد أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

وفضل كيروش الاعتماد على محمد عبد المنعم بجوار أحمد حجازى أمام السودان، حيث سبق لهما اللعب فى بطولة كأس العرب مؤخرا التى أقيمت فى قطر.

ويختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة السودان غدا فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويضع كيروش اليوم الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها صقور الجديان، حيث لا بديل عن الفوز اليوم للتاهل لدور الـ16.

وفاز المنتخب الوطنى على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فى الدقيقة 69، ليهدى "الفراعنة" أول انتصار فى البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو فى المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر فى الجولة الأخيرة ضد السودان الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا