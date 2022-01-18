شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بالشباب لتدعيم الفريق خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادى الأهلى استغلال لاعبى فريق الشباب فى حسم صفقة أو أكثر خلال ميركاتو الشتاء الجارى، ويُخطط النادى الأهلى لاستغلال تألق أكثر من لاعب صاعد بالنادى فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقامة حالياً بدون اللاعبين الدوليين في التعاقد مع لاعب أو أكثر خلال يناير الجاري.

وشهدت مباراتي الأهلي أمام الجونة والإسماعيلي ببطولة كأس الرابطة اللتان انتهتا بالتعادل السلبى و1-1 على التوالى تألق أكثر من لاعب صاعد فريق يأتى فى مقدمتهم، عبد الرحمن مانو، محمد مغربي ، زياد طارق ، رأفت خليل وأحمد سيد غريب ومحمد أشرف و محمد نصير وغيرهم.

ويرغب الأهلى فى التفاوض مع بعض الأندية المحلية لإقناعهم بالحصول على لاعب أو أكثر من هؤلاء الشباب مقابل لاعبين يحتاج إليهم الأهلي من هذه الأندية.

كما يرغب الأهلى فى تحقيق هدف آخر من وراء إعارة هؤلاء الشباب إكسابهم خبرة فى المباريات الرسمية قد لا يحصلون علهيا فى الأهلى حال استمرارهم فى ظل ضغط مباريات الأهلى وقلة خبرة هؤلاء الشباب.