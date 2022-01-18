شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن مهاجم فى الميركاتو الشتوى تمهيداً لرحيل محمد بلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النادى المصرى عن تدعيم صفوفه بمهاجم جديد في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك تمهيداً لرحيل المهاجم الفلسطيني محمد بلح لاعب الفريق البورسعيدي، والذي شارك مع المصري في 5 مباريات خلال الموسم الجاري بمعدل دقائق لعب 129 دقيقة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وكان محمد بلح قد انضم إلى النادي المصري في بداية الموسم الجاري وبالتحديد في 21 سبتمبر الماضي، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

واستأنف فريق المصري تدريباته بعد أقل من 24 ساعة على نهاية مباراته أمام الاتحاد السكندري بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وذلك استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في الجولة المقبلة.

وأدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه الأساسي، استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من البطولة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وقبل بدء المران حرص معين الشعباني، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه، مؤكدًا ضرورة غلق صفحة مباراة الاتحاد الأخيرة والتركيز في المباراة المقبلة أمام بيراميدز، مشددًا على ضرورة التعامل بجدية مع كافة مباريات البطولة، والتي تعد خير إعداد لمباريات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وجاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأمس كاملة، حيث أدوا مرانًا خفيفًا خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية.