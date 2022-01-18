شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تبلغ بن شرقى بإيداع مستحقاته فى حسابه عبر مخاطبات رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة نادى الزمالك خطابا رسميا إلى المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق عبر البريد الإلكترونى الرسمى الخاص باللاعب والموثق فى عقده، أبلغته خلاله بإيداع مستحقاته فى حسابه الخاص.

وقامت إدارة الزمالك باتباع الإجراءات القانونية بإبلاغ اللاعب بإيداع مستحقاته رسميا، كما تم إرسال ما يفيد إيداع الـ12 مليون جنيه وهي قيمة مستحقاته المتأخرة، وذلك تحسبا لتأخر الإجراءات البنكية لحين قدرة اللاعب علي استلام المستحقات، وليكون الخطاب الرسمي دليل الزمالك على إيداع المستحقات في موعدها حال لجوء اللاعب لإجراءات ضد نادى الزمالك فى المستقبل.

وقامت إدارة نادى الزمالك بإيداع 12 مليون جنيه صباح أمس الاثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء، قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادي الزمالك في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى المغرب والتى تستمر حتى السادس من فبراير المقبل، فيما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادى بمفابل بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.