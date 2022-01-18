شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى معسكر الإسكندرية بعد التعادل مع الأهلى ويستعد للبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون صفحة مباراة الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية، ويعكف براون على تصحيح أخطاء لاعبيه استعداداً لمباراة البنك الأهلى المقرر لها الثانية والنصف ظهر الجمعة المقبلة على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة للمسابقة.

وأنهى الدراويش معسكره المغلق الذى أقامه بالإسكندرية بعد خوض مباراتى سموحة والأهلى وعاد اللاعبين للإسماعيلية للانتظام في تدريباتهم على ملعبهم.

وأصدر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بياناً رسمياً جاء فيه "يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة فى مباراة الفريق أمام الأهلي، وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق.. ويشدد المجلس على أنه لا يقبل على الإطلاق بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق النادي، واذ يقدم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي هذا الاحتجاج الرسمي يطالب فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية باعتبارهما القائمين على إدارة نشاط الكرة فى مصر بالآتي..

- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية واضعين فى الاعتبار احترامنا الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم، واتخاذ الإجراءات الرادعة التى تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة.

- إعادة النظر فى مشاركة مثل هؤلاء الحكام فى إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

- وحال عدم اتخاذ كل ما سبق يؤكد المجلس على احتفاظه بحقه فى التصعيد والمتمثل فى عدم الاستمرار فى تلك البطولة التحضيرية، حفاظًا على حقوق النادى الذى يتمتع بظهير جماهيرى كبير.