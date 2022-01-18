الامارات | الإعلام العربي يحرم محمد صلاح نقاطاً مهمة في جائزة "ذا بيست".. 5 منهم تجاهلوه تماماً!

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العربي يحرم محمد صلاح نقاطاً مهمة في جائزة "ذا بيست".. 5 منهم تجاهلوه تماماً! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، عن اختيارات ممثلي الإعلام العربي في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2021، والتي توج بلقبها البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني وحلول الأرجنتيني ليونيل ميسي وصيفاً، ومحمد صلاح في المركز الثالث.

وكشفت نتائج "فيفا" بأن خمسة من ممثلي الإعلام العربي حرموا محمد صلاح من نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب أفضل لاعب، إذ اختار ممثل إعلام الجزائر ليفاندوفسكي، ثم جورجينيو، فكريم بنزيمة، واختار إعلامي جزر القمر التسلسل نفسه، أما ممثل الإعلام اللبناني فقد اختار ليونيل ميسي ثم جورجينيو وكانتي.

واختار ممثل الإعلام العماني ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، ثم كيفين دي بروين، وانتقى الإعلام الصومالي ميسي، وكانتي، وكيفين دي بروين.

يذكر أن حلول اسم اللاعب في الاختيار الاول على الاستمارة يعني حصوله على خمس نقاط فيما يحصل الثاني على ثلاث نقاط والترتيب الثالث يمنح صاحبه نقطة واحدة.

وحصد محمد صلاح 39 نقطة معيارية وضعته في المركز الثالث، متأخراً عن ليفاندوفيسي صاحب المركز الأول (48 نقطة)، وميسي (44 نقطة).

وتالياً اختيارات كل ممثلي الإعلام في كل الدول العربية خلال التصويت لجائزة "ذا بيست":

ممثل الإعلام الإماراتي:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: ليونيل ميسي.

المركز الثالث: جورجينيو.

ممثل الإعلام البحريني:

المركز الأول: كريم بنزيما.

المركز الثاني: محمد صلاح.

المركز الثالث: جورجينيو.

ممثل الإعلام العراقي:

المركز الأول: ليونيل ميسي.

المركز الثاني: محمد صلاح.

المركز الثالث: كريم بنزيما.

ممثل الإعلام الأردني:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: روبرت ليفاندوفسكي.

المركز الثالث: كريم بنزيما.

ممثل الإعلام الكويتي:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: ليونيل ميسي.

المركز الثالث: روبرت ليفاندوفسكي.

ممثل الإعلام الليبي:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: كيفين دي بروين.

المركز الثالث: كيليان مبابي.

ممثل الإعلام المغربي:

المركز الأول: روبرت ليفاندوفسكي.

المركز الثاني: كريم بنزيما.

المركز الثالث: محمد صلاح.

ممثل الإعلام الفلسطيني:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: كريم بنزيما.

المركز الثالث: نجولو كانتي.

ممثل الإعلام القطري:

المركز الأول: كريم بنزيما.

المركز الثاني: محمد صلاح.

المركز الثالث: كريستيانو رونالدو.

ممثل الإعلام السعودي:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: روبرت ليفاندوفسكي.

المركز الثالث: جورجينيو.

ممثل الإعلام السوداني:

المركز الأول: ليونيل ميسي.

المركز الثاني: محمد صلاح.

المركز الثالث: كريم بنزيما.

ممثل الإعلام السوري:

المركز الأول: روبرت ليفاندوفسكي.

المركز الثاني: محمد صلاح.

المركز الثالث: كريم بنزيما.

ممثل الإعلام التونسي:

المركز الأول: روبرت ليفاندوفسكي.

المركز الثاني: كريم بنزيما.

المركز الثالث: محمد صلاح.

ممثل الإعلام اليمني:

المركز الأول: ليونيل ميسي.

المركز الثاني: محمد صلاح.

المركز الثالث: روبرت ليفاندوفسكي.

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