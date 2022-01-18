الامارات | إصابة 3 نجوم في المنتخب التونسي بفيروس كورونا قبل مواجهة إفريقية مهمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 نجوم في المنتخب التونسي بفيروس كورونا قبل مواجهة إفريقية مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "فووت 24" الالكترونية التونسية عن إصابة ثلاثة نجوم في المنتخب التونسي بفيروس كورونا ضمن صفوف نسور قرطاج، من بينهم لاعب النادي الأهلي المصري علي معلول، وذلك قبل مواجهة غامبيا، الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وقالت الصحيفة إن "الاختبار السريع الخاص بالكورونا الذي خضع له اللاعبون، الاثنين، أثبت إصابة كل من غيلان الشعلالي وعلي معلول والحارس أيمن دحمان بالفيروس وسيتم عزلهم تطبيقًا للبروتكول الطبي".

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، فيما يمتلك المنتخب الغامبي الصدارة بأربع نقاط.

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