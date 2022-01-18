ما هي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022 عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية، فضلا عن بطولة كأس أمم أفريقيا.



يواجه منتخب زيمبابوي نظيره غينيا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، وتحديدا لحساب المجموعة الثانية.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "2 beIN Sports HD 2 Max" بتعليق عادل خلو.

يخوض منتخب مالاوي مواجهة هامة حين يلاقي السنغال في الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max" بتعليق علي محمد علي.

يختتم المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حين يلاقي الجابون في الجولة الثالثة، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، وسيتم نقلها عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max" بتعليق جواد بدة.

يبحث منتخب غانا عن بطاقة التأهل حين يلاقي جزر القمر في الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقلها عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max" بتعليق حفيظ الدراجي.

يسعى فريق تشيلسي لتعويض خسارته السابقة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يواجه برايتون مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وسيتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Primum".

يبحث نادي الزمالك عن فوزه الأول في بطولة كأس الرابطة المصرية، حين يلاقي فاركو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات كأس الرابطة المصرية عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية على الهواء مباشرة.