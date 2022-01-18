شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز ذا بيست .. منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح بعد خسارة "الأفضل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بعد خسارته جائزة ذا بيست أمس وتتويج ليفاندوفيسكى بها فى حفل توزيع جوائز ذا بيست، وأوضح مسئولو المنتخب أن صلاح لم يتأثر بهذا الأمر وتدارك الأمر سريعا.
صلاح يتجاهل حفل توزيع جوائز ذا بيست
وتابع مسئولو المنتخب أن محمد صلاح لم يكن مهتما بشكل كبير بالحفل ومتابعته من داخل الفندق، حتى لا يشتت تركيز زملائه اللاعبين ويصرفهم عن مباراة السودان غدا، بدليل أن صلاح أثناء الحفل نزل إلى المطعم وتناول العشاء مع زملائه ولم يتحدث عن الحفل والجائزة لكن تحدث معهم عن مباراة السودان.
على صعيد متصل، استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بديلا لمحمود الونش فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الغد أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون.
وفضل كيروش الاعتماد على محمد عبد المنعم بجوار أحمد حجازى أمام السودان، حيث سبق لهما اللعب فى بطولة كأس العرب مؤخرا التى أقيمت فى قطر.
من ناحية أخرى، أكد مدحت المليجي، سفير مصر فى الكاميرون، أنه ستكون هناك رحلة ثالثة للجماهير المصرية فى ياوندي من أجل حضور مباراة المنتخب الوطني والسودان.
وقال المليجي فى تصريحات تليفزيونية، "هناك بعض الصعوبات فى ياوندي لنقل الجماهير المصرية إلى الملعب، ولكن سأعمل على حلها مع السلطات الكاميرونية، والمشجعين المصريين أظهروا دفعة معنوية كبيرة للمنتخب فى المباراتين الماضيتين".
وأضاف سفير مصر فى الكاميرون "المسافة بين مطار ياوندى وملعب مباراة مصر والسودان تبلغ ساعة ونصف، والإمكانيات الطبية أفضل من جارو".
وواصل سفير مصر فى الكاميرون، أن المنتخب الوطني حال تأهله إلى دور ثمن النهائي سيلعب فى مدينة دوالا، قائلا: "أتواصل مع وائل جمعة مدير المنتخب لمعرفة كافة طلباتهم، وهناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين".
وأضاف: "الملاعب فى دوالا وياوندي أفضل من المدن الأخرى، وأعتقد أن الإصابات ستقل بسبب الملاعب فى الأدوار المقبلة".