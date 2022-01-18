شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: المغالاة المادية من الأندية سبب ضعف الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن سبب ضعف الميركاتو الشتوى الجارى فى قلعة الجبل الأخضر، مؤكدا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المغالاة المادية الكبيرة من جانب الأندية كانت سبباً فى صرف النظر عن الكثير من الصفقات.

وأضاف عادل أن النادى سيتجه إلى الاعتماد على المجموعة التى لديه من اللاعبين مع بعض التدعيمات البسيطة خلال يناير الجارى، وذلك بسبب تمسك الأندية بلاعبيها واشتراطها مبالغ تفوق سقف العقود التي يضعها المقاولون العرب.

وأعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، موافقته على إعارة مدافع الفريق محمود عزت إلى المقاولون العرب خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما تقدم المقاولون بعرض رسمى للاعب.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأولوية فى التدعيمات الشتوية ستكون لخط الدفاع بسبب كثرة الغيابات والإصابات فى هذا الخط، الأمر الذى يسبب أزمة للجهاز الفني.

ويعاني المقاولون من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الفريق، منذ مباريات الدوري قبل تولي عودة قيادة الفريق بسبب إصابات مختلفة وهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم وجون اوكلى ومحمد مجلي وفادي نجاح بينما عاد الثلاثي لويس إدوارد ومحمد حمدي زكي وعمر بسام للتدريبات.

ويواصل عدد من اللاعبين المصابين التأهيل حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية.