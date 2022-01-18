شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى إجراءات قيد رجب عمران للمشاركة أمام سيراميكا بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش إجراءات قيد الوافد الجديد رجب عمران فى اتحاد الكرة، ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع فريقه فى مباراة سيراميكا اليوم، حيث نجح نادى طلائع الجيش فى استعارة رجب عمران لاعب سيراميكا لمدة 6 أشهر، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وطارق العشرى المدير الفنى للفريق.

يلتقى طلائع الجيش نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة في مواجهة مثيرة للفريقين، يدخلها الطلائع بعد التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سيراميكا على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات قبل عودة مباريات الدوري

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين لاعب خط الوسط لتواجده مع منتخب مصر، الذى يشارك بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون حالياً، وطالب العشرى لاعبيه بتحقيق الفوز اليوم للاستمرار فى منافسات البطولة.