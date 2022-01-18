شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ يحيى الكومى: بلاش تدى ودنك للجمهور.. قرارات مغازلة الجماهير كارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير البيان الذى أصدره النادى الإسماعيلى يهدد فيه بالانسحاب من كأس رابطة الأندية المحترفة بداعى الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة الدراويش مع الأهلى، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "كنت جاى النهاردة أشيد بمجلس إدارة الإسماعيلى واتكلم عن صفقاتهم الجديدة وشكل الفريق الجديد وأحييهم على خطتهم لتعديل مسار الفريق لكن فؤجئت ببيان كارثى".

ويضيف شوبير "فعلا بيان غريب أصدره الإسماعيلى بدون أى داع سوى اللعب على الوتر الجماهيرى فقط، المباراة مفيهاش أخطاء تحكيمية من الأساس ولو فيها هيكون لصالح الأهلى زى لعبة باهر المحمدى الذى رفض الصباحى منحه كارت أصفر كان سيعرضه للطرد من المباراة".

وتابع شوبير "نصيحتى لمجلس الإسماعيلى ويحيى الكومى بلاش تدى ودنك للجمهور، لو قراراتك اعتمدت على الجماهير هتبقى كارثة، وإنت ماشى كويس مع الفريق ومش محتاجين الحاجات دى".