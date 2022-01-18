شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب نتيجة مسحة كورونا لمعلول بعد إيجابية الرابيد تيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة ظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق مع منتخب بلاده المشارك فى كأس الأمم الأفريقية، لاسيما بعد أن جاء تحليل الرابيد تيست الخاص باللاعب إيجابيا ليتم عزله لحين التأكد من الإصابة.

وجاء الاختبار السريع لتقصّى فيروس كورونا، ليثبت إصابة كل من غيلان الشعلالي، وعلي معلول والحارس أيمن دحمان يكوفيد-19، وتم عزل الثلاثي المذكور عن بقية وفد المنتخب التونسى في مدينة ليمبي الكاميرونية قبل مواجهة جامبيا الخميس القادم لحساب الجولة الختامية من كأس أفريقيا للأمم.

وكان الاتحاد التونسى قد أعلن منذ أيام عن إصابة كل من: ديلان برون، محمد دراقر، عصام الجبالي، أسامة الحدادي، يوهان توزغار ونعيم السليتي بفيروس كورونا.

وحقق منتخب تونس فوزا عريضا على نظيره الموريتانى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "ليمبى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة فى كأس أمم أفريقيا، والتى قادها الحكم المصرى محمود البنا.

وحصد منتخب تونس أول 3 نقاط فى المجموعة السادسة، ليحتل المركز الثالث، خلف كل من: جامبيا المتصدر برصيد 4 نقاط بالتساوى مع مالى الوصيف، فيما بقى موريتانيا بدون رصيد من النقاط.

وكان منتخب جامبيا قد اقتنص تعادلا ثمينا من مالى بنتيجة 1 - 1 فى اللقاء الذى جمعهما فى وقت سابق من الأحد.