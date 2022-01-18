جدول مباريات اليوم.. الزمالك يواجه فاركو.. و4 مباريات نارية بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل مساء اليوم الثلاثاء، الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ستشهد مباريات المجموعة الأولى.

عشاق كرة القدم سيكونوا على موعد مع إقامة 4 مباريات في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بينما تستمر مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي ستشهد مواجهة قوية بين الزمالك وفاركو.

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كأس أمم أفريقيا

6:00.. مالاوي والسنغال- القناة الناقلة ( beIN SPORTS MAX HD1).

6:00.. زيمبابوي وغينيا - القناة الناقلة (beIN SPORTS MAX HD2).

9:00.. غانا وجزر القمر- القناة الناقلة (beIN SPORTS MAX HD2).

9:00 .. الجابون والمغرب.. القناة الناقلة (beIN SPORTS MAX HD1).

كأس الرابطة

2:30.. فاركو والزمالك.. القناة الناقلة (Ontime sports 1).

5:00.. طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.. القناة الناقلة (Ontime sports 2).

5:00.. إنبي وغزل المحلة .

10:00 .. برايتون وتشيلسي.. القناة الناقلة (Ontime sports 1).

الدوري التركي

4:00.. غازي عنتاب ومالاتيا سبور.