الامارات | 27 لاعباً في قائمة المنتخب لمباراتي سورية وإيران.. عناصر مؤثرة خارج الحسابات

شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعباً في قائمة المنتخب لمباراتي سورية وإيران.. عناصر مؤثرة خارج الحسابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الهولندي فان بيرت مارفيك، أمس، القائمة النهائية التي ضمت 27 لاعباً من أصل 32 كان قد ضمتهم القائمة الموسعة التي تم الإعلان عنها أخيراً، استعداداً لمواجهتي منتخبي سورية وإيران يومي 27 الجاري والأول من فبراير المقبل ضمن الجولتين السابعة والثامنة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيبدأ المنتخب تجمعه في دبي اليوم ويؤدي تدريباته اليومية على الملعب الفرعي بنادي الوصل.

وسيخوض المنتخب مباراته أمام سورية على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، فيما يواجه نظيره الإيراني على استاد آزاد في طهران.

وخلت القائمة النهائية من لاعبين مؤثرين مثل مهاجم الجزيرة علي مبخوت، ولاعب الوصل فابيو ليما الذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام العين في كأس رئيس الدولة، بجانب لاعب الوحدة محمد برغش، ولاعب الجزيرة خلفان مبارك، ولاعبي الشارقة الحسن صالح وماجد سرور.

وضمت القائمة النهائية اللاعبين: علي خصيف، محمد الشامسي، عادل الحوسني، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، محمد العطاس، وليد عباس، محمود خميس، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، سالم سلطان، عبدالله إدريس، علي سالمين، عبدالله رمضان، ماجد راشد، ماجد حسن، يحيى نادر، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، حارب عبدالله، خليل الحمادي، محمد جمعة عيد، زايد العامري، سهيل النوبي، علي صالح، سبيستيان تيغالي.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، فيما يتصدر المجموعة المنتخب الإيراني برصيد 16 نقطة، ويحل المنتخب الكوري الجنوبي ثانياً برصيد 14 نقطة، ولبنان رابعاً برصيد خمس نقاط، والعراق خامساً برصيد أربع نقاط، وسورية في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

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