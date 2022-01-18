الامارات | اللوغاني: خسائر اتحاد كلباء لن تمر دون حساب.. سيكون لنا وقفة

شكرا لقرائتكم خبر عن اللوغاني: خسائر اتحاد كلباء لن تمر دون حساب.. سيكون لنا وقفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم علي حسين اللوغاني، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لم يوفق في انتداب بعض اللاعبين الأجانب خلال فترة التعاقدات الصيفية، ما أثر على المردود الفني للفريق في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين. يأتي ذلك بعد خسارة اتحاد كلباء أمام بني ياس بهدفين نظيفين وخروجه من الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة أول من أمس.

وقال اللوغاني لـ«الإمارات اليوم»: «أثرت الإصابات والغيابات بشكل واضح على المردود الفني لـ«النمور» إلا أن الفريق سيعود بروح إيجابية وبإصرار على تقديم الأفضل، والخسارة في الجولات السابقة لن تمر مرور الكرام، وستكون للإدارة وقفة مع الجهاز الفني للفريق لبحث هذه النتائج السلبيه ومعالجتها».

وأضاف: «سنقوم في الفترة المقبلة بدعم الفريق بمهاجم أجنبي، وسنعلن عنه في الساعات المقبلة لتعويض النقص في هذا المركز».

وأشار إلى أن الكثير من الفرق تمر بمراحل من التذبذب في المستوى، وهذه نتاج عوامل عدة: مبيناً: «حصدنا في الدور الأول 18 نقطة، سنسعى في الدور الثاني للعمل على حصد نقاط تؤهلنا لاحتلال مركز مميز في الجدول، ونحترم غيرة الجمهور وحبه للنادي، ونتقبل كل آرائهم وانتقاداتهم البناءة، ونطمئنهم إلى أن الفريق مستمر للسنة الرابعة في المحترفين وسيبقى رقماً صعباً، وأن الفترة المتبقية من عمر الدوري تحتاج إلي عمل مستمر وتركيز، لذلك دعونا نعمل بهدوء من اجل تحقيق الاهداف المرسومة».

وأضاف: «اتحاد كلباء في أيدٍ أمينة، وإذا لم نستطع الاستمرار فسنترك المهمة لمن هو أفضل»، كاشفاً أن شركة اتحاد كلباء تريد الاستثمار في أبناء النادي ليكونو نواة لفريق قوي.

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