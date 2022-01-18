الامارات | «أنكورا» بطلاً لكأس الحبتور للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنكورا» بطلاً لكأس الحبتور للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق أنكورا بطلاً لبطولة الحبتور الشهرية للبولو (يناير 2022) التي أقيمت بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه في المباراة النهائية بقيادة خالد العمران على فريق بلانرنايا بسبعة أهداف مقابل أربعة، وهو الفوز الثاني له على الفريق نفسه، خلال أسبوع.

وانطلقت البطولة في الـ11 من يناير الجاري، بمشاركة أربعة فرق، هي: الإمارات وأنكورا والباشا مهرة وبلانرنايا وبهانديكاب 6 جول.

وعلى جانب آخر، تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2022 في الـ10:30 من صباح اليوم مؤتمراً صحافياً بقاعة أبجر بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس بنتلي الفضية 2022.

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