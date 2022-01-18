الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

بات المدرب الكبير بأحد أندية دوري المحترفين في كرة القدم، مرشحاً لمغادرة فريقه في أعقاب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ من المقرر أن تجري إدارة النادي تغييرات كبيرة على الجهاز الفني للفريق.

اعتذار

اعتذر لاعب في أحد الأندية التي خاضت منافسات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة عن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام التي انتظرت خروجه بعد تألقه، بداعي ضيق الوقت للحاق بموعد «الدوام»، رغم أن المباراة انتهت في وقت متأخر من الليل.

جولات

بدأت إحدى الشخصيات الرياضية البارزة في الدولة القيام بجولات على الأندية للدعاية لحملته الانتخابية قبل أن يحسم قراره النهائي بالترشح لمنصب رئيس اتحاد لعبة فردية من عدمه، وفق مؤشرات التأييد من أعضاء الجمعية العمومية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news