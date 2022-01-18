الامارات | دييغو كوستا يفسخ عقده مع أتلتيكو مينيرو

شكرا لقرائتكم خبر عن دييغو كوستا يفسخ عقده مع أتلتيكو مينيرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فسخ المهاجم الاسباني-البرازيلي دييغو كوستا عقده مع فريقه أتلتيكو مينيرو وبات حراً للتعاقد مع نادٍ آخر، بحسب ما أعلن الطرفان في وقت متأخر من مساء الأحد.

ونشر المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الاسباني وتشلسي الانجليزي في صفحته على "إنستاغرام": "اليوم، أقول وداعاً لأتلتيكو. أريد أن أشكر الجماهير للدعم الذي قدمته عليه منذ اليوم الأوّل".

وحط دييغو الرحال في مينيرو صاحب الشعبية الكبيرة في ولاية ميناس غيرايس في أغسطس الماضي، ووقع عقدًا حتى ديسمبر 2022، إلاّ أن مغامرته في بلده الأم انتهت سريعاً.

وأضاف دييغو في رسالته التي أرفقها بصورته مع كأس الدوري البرازيلي التي احرزها مينيرو في ديسمبر الماضي للمرة الاولى منذ 50 عاماً "أشكركم على السماح لي بتحقيق حلم طفولتي باللعب في الدوري البرازيلي والفوز بالألقاب".

من ناحيته، أعلن نادي بيلو هوريزونتي على "تويتر": "فسخ دييغو كوستا عقده. لعب 19 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفين. حظاً سعيداً دييغو لبقية مسيرتك المهنية".

وتحوم الشكوك حول الوجهة الجديدة للمهاجم البرازيلي، لكن وسائل إعلام محلية اشارت إلى اهتمام كورينثيانس من ساو باولو به.

وعانى دييغو من العديد من المشكلات البدنية خلال تواجده في صفوف أتلتيكو مينيرو، كما لعب في ظل مواطنه هالك معشوق الجماهير بعد تصدر الاخير قائمة الهدافين في الدوري.

ولد دييغو كوستا في ولاية سيرغيبي، وغادر إلى أوروبا في سن 17 عاماً ليخوض غمار الدوري البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا ليدافع عن قميص أتلتيكو مدريد وتوج معه مرتين بطلاً لـ "الليغا" (2013-2014 و2020-2021).

حصل على الجنسية الاسبانية، ولعب مع "لا روخا" في مونديال 2014 الذي استضافته بلده الأم البرازيل.

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