شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستضيف سيراميكا باستاد جهاز الرياضة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى طلائع الجيش نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سيراميكا على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات قبل عودة مباريات الدوري

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين لاعب خط الوسط لتواجده مع منتخب مصر الذى يشارك بكأس الأمم الافريقية بالكاميرون حالياً، وطالب العشرى لاعبيه بتحقيق الفوز اليوم للإستمرار في منافسات البطولة.

وفى المقابل، يسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لاسيما أن الفريق يخوض البطولة بصفوف مكتملة لعدم وجود لاعبين دوليين في صفوفه.

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.