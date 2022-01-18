شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثانية والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك وفاركو بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن مباراة الفريقين.

18 فريقا تشارك فى كأس رابطة الأندية

يشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

مباريات كأس الرابطة بحضور جماهيرى وبتقنية الفار

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

مجموعة الزمالك بكأس رابطة الأندية

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

جوائز كأس رابطة الأندية قبل لقاء الزمالك وفاركو

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.