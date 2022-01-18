شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستبعد حراسة المرمى من ملف التدعيمات فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن تدعيم مركز حراسة المرمى في الميركاتو الجاري أمر مستبعد، نظراً لامتلاك الفريق أكثر من عنصر مميز فى هذا المركز بالوقت الحالي.

وأعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، موافقته على إعارة مدافع الفريق محمود عزت إلى المقاولون العرب خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما تقدم المقاولون بعرض رسمى للاعب.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الأولوية فى التدعيمت الشتوية ستكون لخط الدفاع بسبب كثرة الغيابات والإصابات فى هذا الخط، الأمر الذى يسبب أزمة للجهاز الفني.

ويعاني المقاولون من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الفريق، منذ مباريات الدوري قبل تولي عودة قيادة الفريق بسبب إصابات مختلفة وهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم وجون اوكلى ومحمد مجلي وفادي نجاح بينما عاد الثلاثي لويس إدوارد ومحمد حمدي زكي وعمر بسام للتدريبات.

ويواصل عدد من اللاعبين المصابين التأهيل حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية.