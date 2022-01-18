شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن الفوز الأول بكأس الرابطة أمام غزل المحلة فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف إنبى نظيره غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة فى مواجهة قوية للفريقين، يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل السلبى مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويتطلع حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لتحقيق الفوز على غزل المحلة اليوم لتقديم مباريات قوية في كأس الرابطة قبل عودة مسابقة الدوري ، ويغيب عن الفريق البترولى في مباراة اليوم كل من الحارس محمود جاد والمهاجم مروان داوود لتواجدهم في صفوف منتخب مصر بالكاميرون.

وفى المقابل، يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني لغزل المحلة عن فوزه الأول مع فريقه الجديد الذى تولى مسئوليته الفنية خلفاً لمحمد عودة الذى رحل لتدريب المقاولون العرب بعدما اجتمع باللاعبين وأشاد خلال الاجتماع بإمكانياتهم كلاعبين كبار قادرين على المنافسة على البطولات، كما أعرب لهم عن سعادته بقيادة فريق غزل المحلة العريق مشدداً على أهمية مباريات كأس الرابطة لتجهيز الفريق لعودة الدوري.

المحلة يحتل المركز العاشر في جدول الدوري العام برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين وأربعة تعادلات، بينما تلقى الفريق هزيمتين خلال المباريات الثماني التي خاضهم في المسابقة حتى الآن.

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.