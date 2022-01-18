شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدرس ضم مدافع جديد بعد التعاقد مع ياسر حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني، ضم مدافع جديد في الميركاتو الشتوي الجارى، بعد التعاقد مع المدافع الفلسطيني ياسر حامد لمدة موسمين ونصف.

وتأتى رغبة الجهاز الفني فى ضم مدافع آخر فى ظل اقتراب إسلام جمال مدافع الفريق البورسعيدى من الرحيل عن النادى المصرى خلال الفترة المقبلة.

وتعادل النادي المصري في مباراته الأخيرة بكأس رابطة الأندية المصرية، بهدفين لمثلهما أمام الاتحاد السكندري، ويحتل النادي المصري المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، خلف فيوتشر المتصدر برصيد 6 نقاط، والمقاصة صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

من جانبه، أعرب الفلسطيني ياسر حامد ، مدافع النادى المصرى الجديد، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى النادى المصرى لمدة موسمين ونصف، مؤكداً على سهولة عملية المفاوضات، وقال ياسر فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي، "سبق لى اللعب فى أتلتيك بلباو خمس سنوات، وهو نادٍ يمتلك أحد أفضل الأكاديميات الكروية فى أوروبا، بعد ذلك لعبت لـ أريناس وجيارتا وسانتورتزى وليوا وبورتوجاليتي، ثم البسيتين البحرينى وأخيراً المصري.

وأضاف حامد، المفاوضات كانت سهلة للغاية لأن رغبة النادى ورغبتى كانت واحدة، والاتفاق كان سهلاً جدًا، ووقعت للمصرى عامين ونصف، سعيد لتواجدى هنا وجاهز للبدء مع الفريق".