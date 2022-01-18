شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة الإسماعيلي ويبدأ التحضير للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطول كأس الرابطة، من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب، والتى ستجمعهما الجمعة المقبل، وينوى خلالها مواصلة الدفع بالعناصر الشابة.

ويفضل موسيماني وأعضاء الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على العناصر الشابة في مباريات كأس الرابطة، من أجل تجهيز كل اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة من ناحية، ولمنح الفرصة للاعبين الشباب في إظهار قدراتهم من أجل تسويقهم لأندية الدوري الممتاز، من أجل الحصول على فرصة كافية للمشاركة خارج القلعة الحمراء وصقل خبراتهم قبل العودة مجددا للأهلي.

وطالبت بعض الأصوات فى النادى الأهلى بالبحث عن ظهير أيمن لتدعيم الفريق فى هذا المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة أكرم توفيق. وتعرض أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي للأهلي والمنتخب الوطني لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة مصر ونيجيريا الثلاثاء الماضي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وتسببت إصابة أكرم توفيق فى إثارة حالة من الحزن داخل الأهلي لما يُمثله أكرم من قوة كبيرة في الفريق لاسيما فى مركز الظهير الأيمن.

وشهدت الأيام الماضية مطالبات فى الأهلي بضم ظهير أيمن لتعويض غياب أكرم توفيق الذي سيطول وربما يصل إلى ثمانية أشهر، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة موسيماني غير مُقتنع بشكل كافً بالثنائي محمد هاني وكريم فؤاد.