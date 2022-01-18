لمن منح محمد صلاح صوته في جائزة الأفضل في العالم؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن هوية اللاعبين الذين صوت لهم النجم المصري محمد صلاح في سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، «ذا بيست».

وكان فيفا قد أقام مساء اليوم، حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2021، في مدينة زيورخ السويسرية.

وفاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم، وجاء بعده ليونيل ميسي، ثم محمد صلاح في المركز الثالث.

ويتضمن التصويت في تلك الجائزة، أصوات قائدي المنتخبات، وهو ما منح لـ محمد صلاح حق التصويت، باعتباره قائدًا لمنتخب مصر.

تصويت محمد صلاح في جائزة ذا بيست 2021:



المركز الأول: جورجينيو، لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا.

المركز الثاني: ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين.

المركز الثالث: روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ ومنتخب بولندا.

ويحصل اللاعب صاحب المركز الأول على 5 نقاط من كل تصويت، مقابل 3 نقاط لصاحب المركز الثاني، ونقطة لصالح المركز الثالث.