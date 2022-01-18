شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: لعبت على أساطير القارة.. ومجلة الأهلي منحتني لقب الجزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه حصل على عدد من الجوائز الفردية في استفتاءات الكرة قديما، قائلا: "حصلت على أفضل مدافع في استفتاء عدد من الصحف والمجلات، ومنها مجلة الأهلي".

وأضاف يكن، في تصريحات لبرنامج بوكس توب وكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "أطلقوا عليا عدة ألقاب منها أمير الدفاع، الجزار، وكنت من أفضل المدافعين في الكرة المصرية".

وتابع: "الزمالك في عهدي كان يتلقى 12 هدفا على أقصى تقدير في الموسم، ولعبت على أساطير القارة الأفريقية مثل روجيه ميلا وعبيدي بيليه وجورج وايا وغيرهم من النجوم البارزين في القارة السمراء".

واختتم: "المدافع مظلوم في الجوائز الفردية، وكنت أقدم مستويات كبيرة على نجوم القارة وحظيت بثقة كبيرة".