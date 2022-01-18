شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: بيراميدز يحتاج بطولة واحدة ليعرف طريق الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب المساعد في نادي بيراميدز، أن لديه طموحا كبيرا في المجال التدريبي قائلا: "لدي طموح كبير كمدرب، وأحاول الاستفادة من الأسماء الكبيرة التي أعمل معها".

وأضاف محمود فتح الله، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "بيراميدز كان يستحق الفوز في كل مباريات الدوري هذا الموسم".

وتابع فتح الله: "نحتاج للفوز ببطولة مع بيراميدز، وسيكون ذلك مقدمة لتحقيق الكثير من النجاحات، بطولة واحدة ستضع الفريق على الطريق الصحيح لحصد الألقاب".

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، بإتمام صفقة انتقال لاعب الوسط الشاب، أحمد فوزي قادما من صفوف نادي سبورتنج السكندري.

وكشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن فوزي انضم للنادي في صفقة انتقال لمدة 5 سنوات قادمة حتى عام 2026، في إطار توجه النادي والإدارة برئاسة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، بدعم الفريق بأفضل العناصر الشابة، وعمل توليفة بين النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة، والشباب المميز.