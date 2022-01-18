شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: ركلة جزاء الأهلى أمام الإسماعيلى صحيحة.. ولا أريد الاستمرار بمنصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، على بيان النادى الإسماعيلى الذى أصدره عقب مباراته أمام الأهلى في كأس الرابطة، وقال: "بيان الإسماعيلي صعب جدًا، علينا أن نكون منطقيين، ركلة جزاء الأهلي خلال المباراة صحيحة بنسبة 100%".

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية: "سأدفع عن التحكيم، وسأظل كذلك حتى أقوم بتسليم الأمانة التي أحملها".

وتابع: "لا يوجد تحكيم في العالم بدون أخطاء، أتمنى أن يأتي الجميع ويرى ما نقوم به على أرض الواقع، ولا نقوم بإصدار أحكام جزافية".

وأردف: "متبقي لي في مهمتي أسبوع أو أكثر قليلًا، ومن حق مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد أن يختار من يقوم بالمهمة، أيًّا كان من هو سواء كان خبير أجنبي أو محلي".

واختتم عبد الفتاح: "بكل أمانة، لا أريد الاستمرار في منصبي كرئيس للجنة الحكام، الجميع يضع أخطاءه على شماعة التحكيم المصري، رغم ما يقدمه الحكام من صورة رائعة في كأس أمم أفريقيا حاليًا".