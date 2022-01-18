كأس الرابطة.. الزمالك يخطط لتصحيح المسار أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يخطط نادي الزمالك لاستعادة توازنه بكأس الرابطة المصرية مرة أخرى، خلال مواجهة فاركو التي تقام اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من البطولة.

الزمالك كان قد تعادل في مباراة الجولة الأولى من المسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي مع إنبي، في مواجهة انتهت سلبية بعد إهدار ركلة جزاء من كل فريق خلال أحداثها.

أما فاركو فتلقى خسارة في مباراته الأولى بالكأس حديثة العهد عندما سقط أمام سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة كانت أحداثها مثيرة، وانتهت بنتيجة أربعة أهداف لاثنين.

ويخوض الزمالك مبارياته في كأس الرابطة بعدد من لاعبي الفريق الأول المطعمين بمجموعة من الشباب، نظرًا للغيابات التي يعاني منها الفريق في ظل انضمام تسعة من لاعبيه للمشاركة في كأس أمم أفريقيا سواء مع مصر أو تونس وكذلك المغرب.

وجاءت قائمة نادي الزمالك لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبدالله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.

أما فاركو فلا يعاني من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإلتزام الدولي للاعبين، باستثناء الحارس محمد صبحي الذي يتواجد في قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة.

ويطمح الزمالك لتحقيق فوزه الأول في كأس الرابطة لاستمرار المنافسة على التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، وهو الدور التالي مباشرةً لدور المجموعات.

وتنص لائحة البطولة على تأهل المتصدر لكل مجموعة من مجموعات البطولة الثلاث إلى الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني في كل المجموعات.