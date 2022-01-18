مَن صوت لصلاح من ممثلي العرب للفوز بجائزة "الأفضل"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المرتبة الثالثة بين أفضل لاعبي العالم خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي، وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2021.

وبين ممثلي 23 دولة عربية و62 ممن كان يحق لهم التصويت (القادة والمدربون والصحفيون)، اختار 21 فردًا محمد صلاح في المركز الأول الذي يمنح صاحبه 5 نقاط.

ونرصد في السطور التالية أصوات الدول العربية لأفضل 3 لاعبين في العالم:

مصر (2)

القائد محمد صلاح: جورجينيو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب كارلوس كيروش: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي.

الإعلامي وليد الحديدي: محمد صلاح، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي.

الجزائر

المدرب جمال بلماضي: كريم بنزيما، محمد صلاح، نجولو كانتي.

الإعلامي محمد رشيد بلعربي: روبرت ليفاندوسكي، جورجينيو، كريم بنزيما.

القائد سلمان الفرج: كيفن دي بروين، ليونيل ميسي، محمد صلاح.

المدرب هيرفي رينارد: كيليان مبابي، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

الإعلامي سلطان المهوس: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، جورجينيو.

البحرين

المدرب هيليو سوزا: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو.

الإعلامي عبدالله عاشور: كريم بنزيما، محمد صلاح، جورجينيو.

الإمارات (2)

القائد إسماعيل مطر: محمد صلاح، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب بيرت فان مارفيك: كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح.

الإعلامي عمران محمد: محمد صلاح، ليونيل ميسي، جورجينيو.

العراق

القائد أمجد عطوان: نجولو كانتي، ليونيل ميسي، محمد صلاح.

المدرب زيليكو بتروفيتش: روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، محمد صلاح.

الإعلامي أرشد صباح الساعدي: ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

الأردن (2)

القائد معتز ياسين: محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريم بنزيما.

المدرب عدنان حمد: ليونيل ميسي، كريم بنزيما، محمد صلاح.

الإعلامي تيسير العميري: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما.

الكويت (1)

القائد بدر المطوع: ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

المدرب كارلوس جونزاليس: روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، ليونيل ميسي.

الإعلامي سطام السهلي: محمد صلاح، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي.

ليبيا (1)

المدرب خافيير كليمنتي: ليونيل ميسي، محمد صلاح، نجولو كانتي.

الإعلامي هيثم العامري: محمد صلاح، كيفن دي بروين، كيليان مبابي.

جيبوتي (1)

القائد يوسف باتيو محمد: كريستيانو رونالدو، نيمار، جورجينيو.

المدرب محمد ميرانه حسن: محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريم بنزيما.

لبنان (1)

القائد حسن معتوق: ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح.

المدرب إيفان هاشيك: محمد صلاح، جورجينيو، روبرت ليفاندوفسكي.

المغرب

القائد رومان سايس: كريم بنزيما، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب ستيفان جيلي (مساعد وحيد خليلوزيتش): روبرت ليفاندوفسكي، نجولو كانتي، كريم بنزيما.

الإعلامي جلال بوزرارا: روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، محمد صلاح.

عمان

القائد محسن جوهر الخالدي: ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

المدرب برانكو إفانكوفيتش: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، إرلينج هالاند.

الإعلامي أشوق بوروهيت: روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، كيفين دي بروين.

موريتانيا

القائد عبدالله با: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، نجولو كانتي.

المدرب ديدييه جوميز دا روسا: روبرت ليفاندوفسكي، جورجينيو، كريم بنزيما.

الإعلامي: براهيم ساو ديينا: كريم بنزيما، جورجينيو، روبرت ليفاندوفسكي.

فلسطين (3)

القائد عبد اللطيف البهداري: محمد صلاح، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب مكرم دبوب: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.

الإعلامي مجدي قاسم: محمد صلاح، كريم بنزيما، نجولو كانتي.

قطر (1)

القائد حسن الهيدوس: محمد صلاح، كريم بنزيما، ليونيل ميسي.

المدرب فليكس سانشيز باس: كيفن دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، إرلينج هالاند.

الإعلامي علي المسلماني: كريم بنزيما، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو.

سوريا (1)

القائد عمر السومة: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي.

المدرب فاليريو تيتسا: ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.

الإعلامي لؤي أبو شامة: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

تونس (2)

القائد يوسف المساكني: محمد صلاح، كريم بنزيما، ليونيل ميسي.

المدرب منذر الكبير: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي.

الإعلامي طارق الغديري: روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، محمد صلاح.

اليمن (2)

القائد أحمد صادق الخمري: محمد صلاح، ليونيل ميسي، نجولو كانتي.

المدرب أحمد علي قاسم الضراب: محمد صلاح، نجولو كانتي، ليونيل ميسي.

الإعلامي بشير سنان: ليونيل ميسي، محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي.

السودان

الإعلامي محمد الخاتم عوض الله: ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

جنوب السودان (1)

القائد بيتر مابوك: روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو.

المدرب ستيفانو كوزين: جورجينيو، نجولو كانتي، روبرت ليفاندوفسكي.

الإعلامي: جون كايانجا: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، جورجينيو.

الصومال

القائد عمر محمد: ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما.

المدرب عمر عبدالكريم: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، ليونيل ميسي.

الإعلامي جاماديد جوري: ليونيل ميسي، نجولو كانتي، كيفن دي بروين.

جزر القمر

القائد نجيم عبدو: نجولو كانتي، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب أمير عبده: كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح.

الإعلامي علي الدين دجوما: روبرت ليفاندوفسكي، جورجينيو، كريم بنزيما.