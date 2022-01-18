مدرب الإسماعيلي: أهدرنا فوزا في المتناول أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

اعترف أشرف خضر، المدرب العام للإسماعيلي، بإهدار لاعبي "الدراويش" فوزا كان في المتناول أمام الأهلي في بطولة كأس الرابطة، مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق الأحمر كان يجب أن تُعاد.

الأهلي قلب تأخره بهدف أمام الإسماعيلي في ثاني جولات كأس الرابطة إلى تعادل (1-1) بفضل هدف سجله أحمد غريب في الدقيقة 90+3، بعد متابعة لركلة جزاء سددها حسام حسن وتصدى لها أحمد عادل حارس "الدراويش".

وقال خضر في تصريحات لقناة "صدى البلد" التليفزيونية: "تحدثنا بين الشوطين على ضرورة تسجيل هدف ثان لتعزيز التقدم، وذلك لأن الأهلي كان يلعب بالناشئين الباحثين عن إثبات ذاتهم وهو ما كان يدفعهم دائما لبذل كل ما لديهم للتسجيل".

وأضاف: "أعترف بوجود حالة تراخي من لاعبي الإسماعيلي في الشوط الثاني، بالرغم من أن الهجمات المرتدة التي قمنا بها كانت أخطر لكن كان ينقصنا اللمسة الأخيرة".

وتابع: "ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي ليست صحيحة، كما أن أحمد سيد غريب كان داخل منطقة الجزاء أثناء قيام حسام حسن بتنفيذها، وهو أمر يستوجب إعادتها من الناحية القانونية".

وأتم: "الحكم محمد الصباحي أشهر العديد من البطاقات الصفراء للاعبينا مما أشعرهم بالخوف".