ملف الخليج 365.. جوائز الأفضل في العالم.. وتعادل الأهلي أمام الإسماعيلي

كأس الرابطة.. الجونة يتجاوز المقاولون.. وتعادل البنك الأهلي مع سموحة

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم رسميًا

في غياب صلاح.. الإعلان عن تشكيل فيفا الأفضل في 2021

ويرصد الخليج 365 في هذا التقرير ابرز أحداث الإثنين 17 يناير 2022.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية