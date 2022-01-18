أين ذهبت أصوات الثلاثي المصري في جائزة "الأفضل"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شارك ثلاثة أسماء مصرية في التصويت على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكان هناك اتفاق بشأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي، بينما تواجد محمد صلاح في المركز الثالث خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واختار قائد المنتخب المصري محمد صلاح النجم الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي في المركز الأول، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثانيا، وروبرت ليفاندوفسكي ثالثا.

وقام البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر باختيار محمد صلاح في المركز الأول، ثم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، أما في المركز الثالث فقد اختار روبرت ليفاندوفسكي.

واختار الإعلامي وليد الحديدي أيضًا محمد صلاح في المركز الأول، ومن بعده ليونيل ميسي في المركز الثاني، ثم في المركز الثالث روبرت ليفاندوفسكي.

تصويت محمد صلاح:

1- جورجينيو

2- ليونيل ميسي

3- روبرت ليفاندوسكي

تصويت كارلوس كيروش:

1- محمد صلاح

2- كريستيانو رونالو

3- روبرت ليفاندوفسكي

تصويت وليد الحديدي:

1- محمد صلاح

2- ليونيل ميسي

3- روبرت ليفاندوفسكي