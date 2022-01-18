شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 يناير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: حمدى فتحى يدخل دائرة المرشحين لخلافة الونش أمام السودان، شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة، سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة السودان الأربعاء فى أمم أفريقيا.

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة السودان الأربعاء فى أمم أفريقيا

أظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، استعدادا للقاء السودان الأربعاء المقبل، عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان في التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة. موسيماني يحطم محمول صحفى سأله عن أسيست كهربا مع فريقه الجديد.. فيديو انفعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أحد الصحفيين، بعدما وجه له سؤال عن محمود عبد المنعم كهربا الذى يرحل عن النادي للدوري التركي على سبيل الإعارة. ودفع موسيماني أيدى اللاعب التي تحمل الهاتف لحظة توثيق السؤال والإجابة عليه، ليقع الهاتف من يد الصحفي دون أن ينطق موسيماني بحرف واحد. الأهلى يفوز على الزمالك 85/86 فى قمة السلة تغلب فريق سلة على الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 83/86 فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر التى تقام بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة

سجل البديل أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الصاعد هدف التعادل لفريقه فى الوقت بدل الضائع أمام الإسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

خزينة المصرى تنتعش بـ5 ملايين جنيه بعد دعم محافظ بورسعيد

انتعشت خزينة النادي المصري بـ5 ملايين جنيه، بعد الدعم الذى منحه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للنادى المصرى من أجل المساهمة فى سداد المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك التعاقد مع صفقات جديدة فى موسم الانتقالات الجاري.

هشام صلاح مرشح لتدعيم الجبهة اليمنى بالأهلى.. تعرف عليه

دخل هشام صلاح، لاعب فريق الاتحاد السكندرى، دائرة اهتمامات مسئولي النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل تألقه اللافت للأنظار مع فريقه في ظل تألقه في الجبهة اليمني.

حمدى فتحى يدخل دائرة المرشحين لخلافة الونش أمام السودان

يبحث الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، عن بديل لمحمود حمدى الونش الذى سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة فاركو المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة بسبب الأخطاء التحكيمية

أصدر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً جاء فيه، "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة فى مباراة الفريق أمام الأهلي، وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق. دوالا تستضيف مباريات منتخب مصر حال التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أن مدينة دوالا الكاميرونية تستضيف مباراة المنتخب فى حال التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بدولة الكاميرون وتختتم فعالياتها يوم 6 فبراير المقبل. تنتظر إدارة نادى الزمالك انتعاش الخزينة بمليون دولار نظير انتقال مصطفى فتحى لصفوف التعاون السعودى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، وهو ما وافقت عليه الإدارة البيضاء.

المصرى يتفق مع معين الشعباني على تجديد تعاقده

اتفقت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، مع معين الشعباني المدير الفنى للفريق البورسعيدى على تجديد تعاقده مع النادى خلال الفترة المقبلة للاستمرار مع الفريق.