شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة، سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة السودان الأربعاء فى أمم أفريقيا، مطالب فى الأهلي بضم ظهير أيمن بعد إصابة أكرم توفيق

موسيماني يحطم محمول صحفى سأله عن أسيست كهربا مع فريقه الجديد.. فيديو

انفعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أحد الصحفيين، بعدما وجه له سؤال عن محمود عبد المنعم كهربا الذى يرحل عن النادي للدوري التركي على سبيل الإعارة.

ودفع موسيماني أيدى اللاعب التي تحمل الهاتف لحظة توثيق السؤال والإجابة عليه، ليقع الهاتف من يد الصحفي دون أن ينطق موسيماني بحرف واحد.

الأهلى يفوز على الزمالك 85/86 فى قمة السلة

تغلب فريق سلة على الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 83/86 فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر التى تقام بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة السودان الأربعاء فى أمم أفريقيا

أظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، استعدادا للقاء السودان الأربعاء المقبل، عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان في التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة

سجل البديل أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الصاعد هدف التعادل لفريقه فى الوقت بدل الضائع أمام الإسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

حمدى فتحى يدخل دائرة المرشحين لخلافة الونش أمام السودان

يبحث الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، عن بديل لمحمود حمدى الونش الذى سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة فاركو المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة بسبب الأخطاء التحكيمية