شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفريط في نجومه بعد رحيل مصطفى فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادي الزمالك فكرة رحيل أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم خلال يناير الجاري، عقب رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي.

ورفضت إدارة النادي مناقشة العروض التي وصلت إلى اللاعبين مؤخرا ورفعت شعار ممنوع الرحيل حتي نهاية الموسم للحصول على بطولة إفريقيا، وكذلك لحين حل أزمة القيد، فيما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بفلوس بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.

وطلب لاعبو الزمالك من إدارة النادي صرف مستحقاتهم المتأخرة ومكافأة فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي، وبالفعل استجابت إدارة النادي لطلبات اللاعبين ووعدتهم بصرف جزء من المستحقات خلال الشهر الجاري.

من ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة فاركو، المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:- حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبدالله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.