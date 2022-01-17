جوائز الفيفا للأفضل 2021.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.. والسنغالي ميندي أفضل حارس في العالم.. وتوخيل أفضل مدرب في العالم

الشارقة - اميمة ياسر - توج البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، بجائزة " The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021 والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل في العالم المقام حاليا في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية

وحصد ليفاندوفسكى جائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على الثنائى: النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ليفاندوفسكي هو الفائز بجائزة العام الماضي 2020، بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وكان "فيفا" كشف في وقت سابق عن القائمة النهائية التى تتنافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم عن 2021 والتي ضمت محمد صلاح، ميسي، وليفاندوفسكى بعدما كانت القائمة الأولية تضم 11 لاعبا تنافسوا لدخول القائمة النهائية.

توج الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021، وذلك بحسب استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على جوائز الأفضل لعام 2021.

وأعلن الفيفا عن فوز توخيل بالجائزة اليوم الاثنين خلال الحفل الذي أقيم افتراضيا في مقر الاتحاد بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقاد توخيل تشيلسي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي.

كما حصل السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق ميندي على الألماني المخضرم مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان حاليا وميلان سابقا.

تم الإعلان عن الجائزة اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا، والذي أقيم افتراضيا في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.