شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم أكرم توفيق.. الصليبي والإصابات الطويلة شبح الفراعنة الدائم في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكرم توفيق ليس الضحية الأولى للرباط الصليبي من المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، فذلك الشبح المخيف لنجوم الكرة بات ضيفا دائما على الفراعنة قبل وأثناء البطولات القارية.

وسقط أكرم توفيق ضحية قطع في الرباط الصليبي في مباراة المنتخب الأولى أمام نيجيريا، ليعيد إلى الأذهان حالات مشابهة، انطفئ بريقها مع المنتخب على ملاعب القارة السمراء في العرس الأفريقي.



إصابة أكرم

أقرب هذه الحالات كان محمود عبد الرحيم جنش الذي تعرض لإصابة قوية في وتر أكيلس خلال النسخة الماضية من البطولة، وخسر المنتخب الوطني مجهوداته في النسخة التي احتضنتها مصر بشكل استثنائي.



جنش

أما أبشع الصدمات كان تعرض مروان محسن لقطع في الرباط الصليبي خلال نسخة الأمم التي أقيمت في الجابون 2017، وهي الإصابة التي أوقفت قطار مروان محسن المتوهج مع الكرة المصرية.



مروان

ويملك المنتخب ذكريات سيئة مع الرباط الصليبي عبر تاريخ المحافل القارية، حيث حرمت هذه الإصابة عمرو جمال من الانضمام لمنتخب مصر في مباراتي تونس والسنغال بتصفيات أمم إفريقيا 2015.



عمرو جمال

كما حرمت نفس الإصابة حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي، في حقبته الذهبية، من اللحاق بالمنتخب الوطني في نسخة 2006.. فإلى متى يقع الفراعنة ضحايا لشبح الصليبي والإصابات الطويلة في بطولات الأمم الإفريقية؟!



حسني عبد ربه

ويترقب عشاق الكرة العربية والأفريقية مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، لحسم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 فى المسابقة القارية التى تحضنها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقين أصحاب أول مركزين فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث فى كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، ثم منتخب مصر فى المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر لدور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارتها أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند نقطتين، ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.