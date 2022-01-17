شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحطم محمول صحفى سأله عن أسيست كهربا مع فريقه الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أحد الصحفيين، بعدما وجه له سؤال عن محمود عبد المنعم كهربا الذى يرحل عن النادي للدوري التركي على سبيل الإعارة.

ودفع موسيماني أيدى اللاعب التي تحمل الهاتف لحظة توثيق السؤال والإجابة عليه، ليقع الهاتف من يد الصحفي دون أن ينطق موسيماني بحرف واحد.