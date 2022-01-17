شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سموحة 17/35 فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 17/35، فى إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية من دورى المحترفين للمنافسة على اللقب.

ويلتقى فريق الأهلى فى الجولة الثانية الخميس المقبل مع سبورتنج، حيث تقام أيضا فى نفس الجولة مواجهتين بين كل من: طلائع الجيش مع البنك الأهلى و الزمالك مع سموحة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير المقبل موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

يشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة و أكاديمية القليوبي و هليوبوليس و 6 أكتوبر و اتحاد الشرطة و هليوليدو و مدينة نصر و الترسانة و الزهور و المعادى و منوف الرياضى.

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع و متى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.