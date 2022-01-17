شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 17 يناير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 17 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة، سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة السودان الأربعاء فى أمم أفريقيا .

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة السودان الأربعاء فى أمم أفريقيا

أظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، استعدادا للقاء السودان الأربعاء المقبل، عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان في التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة

سجل البديل أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الصاعد هدف التعادل لفريقه فى الوقت بدل الضائع أمام الإسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة فاركو المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة بسبب الأخطاء التحكيمية

أصدر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً جاء فيه، "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة فى مباراة الفريق أمام الأهلي، وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق. دوالا تستضيف مباريات منتخب مصر حال التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أن مدينة دوالا الكاميرونية تستضيف مباراة المنتخب فى حال التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بدولة الكاميرون وتختتم فعالياتها يوم 6 فبراير المقبل. تنتظر إدارة نادى الزمالك انتعاش الخزينة بمليون دولار نظير انتقال مصطفى فتحى لصفوف التعاون السعودى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، وهو ما وافقت عليه الإدارة البيضاء.

المصرى يتفق مع معين الشعباني على تجديد تعاقده

اتفقت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، مع معين الشعباني المدير الفنى للفريق البورسعيدى على تجديد تعاقده مع النادى خلال الفترة المقبلة للاستمرار مع الفريق.