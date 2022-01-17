شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عن ثاني صفقاته الشتوية لتدعيم خط وسط الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، بإتمام صفقة انتقال لاعب الوسط الشاب، أحمد فوزي قادما من صفوف نادي سبورتنج السكندري.

وكشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن أن فوزي انضم للنادي في صفقة انتقال لمدة 5 سنوات قادمة حتى عام 2026، في إطار توجه النادي والإدارة برئاسة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بدعم الفريق بأفضل العناصر الشابة وعمل توليفة بين النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة، والشباب المميز.

وأحمد فوزي من مواليد 2002 حيث بدأ مشواره مع مركز شباب الصيد بالإسكندرية، وانضم قبل 6 سنوات إلى نادي سبورتنج وشارك لمدة موسمين مع الشباب قبل تصعيده للعب مع الفريق الأول وكان أحد العناصر التي ساعدت الفريق في التأهل إلى دوري الدرجة الثانية.

وانضم فوزي لصفوف منتخب الشباب السابق بقيادة ربيع ياسين، وحاليا من بين العناصر المختارة للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، حيث يجيد اللعب في مركز خط الوسط سواء دفاعا أو هجوما.